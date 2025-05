Petróleo e gás: novidades no setor e descoberta importante para a região Destaque para a descoberta de uma grande reserva na camada do pré-sal na Bacia de Santos, fortalecendo o protagonismo do Brasil no cenário global de energia Conexão Porto & Indústria|Do R7 13/05/2025 - 20h30 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h30 ) twitter

Na semana passada, um encontro estratégico em Houston reuniu fornecedores brasileiros e investidores internacionais para fomentar parcerias no setor naval e offshore. Destaque para a descoberta de uma grande reserva na camada do pré-sal na Bacia de Santos, fortalecendo o protagonismo do Brasil no cenário global de energia. Eduardo Varella, coordenador do comitê de desenvolvimento do offshore paulista, destacou a importância dessa descoberta para a região e o potencial de desenvolvimento econômico. O evento SP Offshore em Santos discutirá essas oportunidades, com a presença de grandes players como a Petrobras.