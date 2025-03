Plástico Brasil começa em São Paulo, com mais de mil expositores e 20 países participantes Maior feira da indústria de transformação do plástico atrai profissionais e fortalece parcerias estratégicas Conexão Porto & Indústria|Do R7 25/03/2025 - 13h15 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h15 ) twitter

A Plástico Brasil, a maior feira da indústria de transformação do plástico da América Latina, começou em São Paulo. Com a participação de 20 nações e mais de mil expositores, o evento espera atrair cerca de 57 mil visitantes até sexta-feira, dia 28, no São Paulo Expo.

José Ricardo Roriz, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, destacou a importância do evento para a economia nacional. O setor de plástico é estratégico para a indústria brasileira, empregando 379 mil profissionais em mais de 14 mil empresas.

A Feira não é apenas uma vitrine de inovações, mas também um espaço para troca de experiências e fortalecimento de parcerias estratégicas, além de discutir questões de competitividade do país.