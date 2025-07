Porto de Santos: quase 13% das exportações vão para os Estados Unidos Imposição de tarifas pelos EUA pode resultar na perda de 20 mil empregos Conexão Porto & Indústria|Do R7 17/07/2025 - 20h19 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h19 ) twitter

A imposição de tarifas pelos EUA afeta significativamente as exportações brasileiras, especialmente no Porto de Santos, onde 13% das exportações vão para os EUA. A indústria de carne bovina estima 30 mil toneladas paradas, enquanto o setor têxtil projeta perdas de R$ 500 milhões. A tarifa pode resultar na perda de 20 mil empregos, com 70% do pescado brasileiro destinado ao mercado americano.