Porto de São Sebastião (SP) completou 70 anos comemorando recorde histórico

Porto de São Sebastião (SP) completou 70 anos comemorando recorde histórico Aniversário da instituição foi dia 20 de janeiro Conexão Porto & Indústria|Do R7 21/01/2025 - 15h06 (Atualizado em 21/01/2025 - 15h06 )

O diretor-presidente da Companhia Docas de São Sebastião informou que, em 2024, foi transportada a maior quantidade de produtos já registrada na história: 1,5 milhão de toneladas.

Também relatou a continuidade das obras para expandir a capacidade de armazenamento do porto. E comemorou, ainda, a construção do contorno sul da Rodovia dos Tamoios, que beneficia a parte logística do setor, facilitando o deslocamento de mercadorias.