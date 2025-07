Presidente da APS explica o impacto do túnel Santos-Guarujá e do terminal TECON Santos 10 O leilão do túnel está previsto para setembro Conexão Porto & Indústria|Do R7 14/07/2025 - 20h33 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h33 ) twitter

O Porto de Santos está em expansão com o projeto do túnel Santos-Guarujá e o mega terminal de contêineres TECON Santos 10. O leilão do túnel está previsto para setembro, com foco em minimizar impactos urbanos. O TECON Santos 10 visa aumentar a capacidade de movimentação de contêineres, colocando o Brasil na 15ª posição mundial. O projeto enfrenta debates sobre a participação de armadores locais, com decisões aguardadas do Tribunal de Contas da União.