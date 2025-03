Produção de biogás a partir de resíduos de citricultura será realidade em breve A planta terá capacidade para tratar 400 metros cúbicos de resíduos cítricos por hora Conexão Porto & Indústria|Do R7 27/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h06 ) twitter

A construção da primeira planta de biogás, a partir de resíduos da citricultura no Brasil está em andamento em Bebedouro, São Paulo. Com investimento de um grupo francês, a planta terá capacidade para tratar 400 metros cúbicos de resíduos cítricos por hora, promovendo energia limpa e reduzindo em mais de 20% as emissões de CO2.

O projeto, apoiado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e secretarias estaduais, representa um avanço significativo na transição energética e geração de empregos na região.

Além do biogás, o projeto visa gerar bioinsumos, diversificando as fontes de renda e contribuindo para a sustentabilidade ambiental.