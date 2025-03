Programa Despoluir: Iniciativa sustentável no transporte de carga Ação de entidade ajuda na redução de gases do efeito estufa por caminhões Conexão Porto & Indústria|Do R7 20/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h06 ) twitter

A Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo promove o Programa Despoluir, uma iniciativa da Confederação Nacional do Transporte e do Serviço Social do Transporte. O objetivo é reduzir os impactos ambientais no setor de transporte, oferecendo aferições veiculares ambientais e treinamentos para transportadores.

Criado em 2007, o programa visa diminuir as emissões de poluentes e melhorar a eficiência energética dos veículos. A avaliação veicular ambiental é uma das principais ações, utilizando o opacímetro para medir emissões. O programa também conscientiza motoristas sobre a importância de reduzir emissões de carbono, destacando a necessidade de renovação de frota e o papel do mercado na exigência de conformidade ambiental.