Projeto arquitetônico moderniza edifício administrativo de empresa no Porto de Santos (SP) Design incorpora conceitos de sustentabilidade Conexão Porto & Indústria|Do R7 26/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h27 )

O novo edifício administrativo da Marimex, projetado pela FGVF Arquitetos, destaca-se no Porto de Santos com uma arquitetura que reflete a identidade da empresa.

Inspirado em armazéns e contêineres, o projeto utiliza estrutura metálica para eficiência e durabilidade. O design incorpora conceitos modernos de sustentabilidade, como ventilação cruzada e uso de materiais passivos.

A preocupação com o paisagismo e a revitalização do centro de Santos são pontos chave, com ênfase em intervenções que respeitam o patrimônio histórico. O projeto visa não apenas eficiência estrutural, mas também a integração com o ambiente portuário e a história local.