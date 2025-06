Projeto leva estudantes de escolas municipais para conhecer profissões do Porto de Santos A iniciativa visa ajudar os alunos a construírem seus projetos de vida Conexão Porto & Indústria|Do R7 20/06/2025 - 19h50 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h50 ) twitter

Um projeto para estudantes do nono ano de escolas municipais conhecerem as profissões do Porto de Santos vem inspirando jovens. A iniciativa visa ajudar os alunos a construírem seus projetos de vida, oferecendo treinamentos de autoconhecimento e planejamento. Desde 2018, mais de 5.000 alunos participaram, com a intenção de expandir o projeto para beneficiar ainda mais a sociedade.