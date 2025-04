Projeto pretende movimentar contêineres até o Porto de Santos por dutos a 600 km/h Estudo sobre a aplicação da tecnologia foi feito por estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina Conexão Porto & Indústria|Do R7 16/04/2025 - 20h17 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h18 ) twitter

O LabTrans da Universidade Federal de Santa Catarina conduziu um estudo inovador sobre a aplicação da tecnologia Hyperloop TT para a movimentação de cargas no Brasil. A pesquisa analisou uma rota de 549 km entre o Porto de Santos e São José do Rio Preto, destacando a viabilidade do sistema HyperPort.

Com potencial para operar a 600 km/h e transportar 5600 TEUs diariamente, o projeto pode transformar o cenário logístico brasileiro. A tecnologia, que utiliza cápsulas em tubos de baixa pressão, promete eficiência energética e redução de impactos ambientais. Apesar dos desafios de implementação e integração com o transporte rodoviário, o Hyperloop TT surge como uma solução para otimizar o transporte de longa distância.