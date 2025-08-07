Reação: Brasil recorre à OMC contra tarifaço imposto pelos Estados Unidos Medidas do Ministério da Fazenda serão enviadas ao presidente Lula, que busca apoio do BRICS Conexão Porto & Indústria|Do R7 07/08/2025 - 20h24 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governo brasileiro acionou a OMC contra as tarifas dos EUA, afetando 3.800 produtos como petróleo e café. Medidas do Ministério da Fazenda serão enviadas ao presidente Lula, que busca apoio do BRICS. O ministro se reunirá com o secretário do Tesouro dos EUA, enquanto Lula evita confronto direto com Trump, destacando a importância de negociações diplomáticas.