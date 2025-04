Refinaria em Cubatão completa 70 anos com metas de crescimento e sustentabilidade Refinaria Presidente Bernardes investe em projetos que visam eficiência energética Conexão Porto & Indústria|Do R7 22/04/2025 - 20h44 (Atualizado em 22/04/2025 - 21h03 ) twitter

A Refinaria Presidente Bernardes, localizada em Cubatão (SP), celebra 70 anos de operação, destacando-se como um pilar econômico e ambiental no Brasil. Desde sua fundação em 1955, a refinaria tem sido crucial para o desenvolvimento do polo petroquímico da região, impulsionando a economia local e nacional.

Com um forte compromisso com a sustentabilidade, a refinaria investe em projetos que visam à eficiência energética e a redução de emissões de gases de efeito estufa. Recentemente, Cubatão recebeu o selo internacional de cidade verde, refletindo os esforços ambientais da refinaria. Além disso, a RPBC gera milhares de empregos diretos e indiretos, contribuindo significativamente para a economia local. Projetos sociais e de capacitação, em parceria com instituições renomadas, reforçam o compromisso da refinaria com a comunidade.