Refinaria em São José dos Campos (SP) completa 45 anos com abertura de evento interativo

A Refinaria Henrique Lages, conhecida como Revap, comemora 45 anos com uma exposição interativa no principal Museu de Ciências de São José dos Campos (SP). A cerimônia de abertura contou com a presença do gerente-geral e do prefeito da cidade, Anderson Farias.

A exposição, aberta ao público até 27 de setembro, oferece painéis interativos, maquetes, vídeos explicativos e experiências imersivas, destacando o processo de refino, a evolução tecnológica e os desafios para um futuro sustentável.

Esta iniciativa inédita da Revap aborda temas como transição energética e inovação no setor de refino, promovendo a educação e o cuidado com as pessoas, valores fundamentais da Petrobras.