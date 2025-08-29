Logo R7.com
Relação entre portos e meio ambiente é debatida em Festival da Cultura Oceânica

O evento, parte da década da ciência oceânica da ONU, abordou a importância da sustentabilidade e governança

Conexão Porto & Indústria|Do R7

O Festival da Cultura Oceânica 2025, realizado em Santos (SP), discutiu a integração entre portos e cidades frente às mudanças climáticas. O evento, parte da década da ciência oceânica da ONU, abordou a importância da sustentabilidade e governança no Porto de Santos. Iniciativas como a descarbonização e o uso de energia elétrica em rebocadores foram destacadas, visando um futuro mais sustentável e equilibrado entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

