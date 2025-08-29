Relação entre portos e meio ambiente é debatida em Festival da Cultura Oceânica O evento, parte da década da ciência oceânica da ONU, abordou a importância da sustentabilidade e governança Conexão Porto & Indústria|Do R7 29/08/2025 - 20h42 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h42 ) twitter

O Festival da Cultura Oceânica 2025, realizado em Santos (SP), discutiu a integração entre portos e cidades frente às mudanças climáticas. O evento, parte da década da ciência oceânica da ONU, abordou a importância da sustentabilidade e governança no Porto de Santos. Iniciativas como a descarbonização e o uso de energia elétrica em rebocadores foram destacadas, visando um futuro mais sustentável e equilibrado entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental.