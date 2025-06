Representantes da Fundação Memória do Transporte visitam Porto de Santos A comitiva conheceu terminais e obras de revitalização Conexão Porto & Indústria|Do R7 18/06/2025 - 20h29 (Atualizado em 18/06/2025 - 20h29 ) twitter

Representantes da Fundação Memória do Transporte, liderados por Antônio Luiz Leite, visitaram o Porto de Santos para discutir a intermodalidade no transporte brasileiro. Recebidos por Anderson Pumini, presidente da autoridade portuária, abordaram infraestrutura, segurança e eficiência operacional. A comitiva conheceu terminais e obras de revitalização, destacando a importância do porto para o Brasil.