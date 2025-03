Revogação da taxa de exportação agrícola no Pará: Impactos e expectativas Decisão combate a inflação dos alimentos e ajuda a reduzir custos de produção Conexão Porto & Indústria|Do R7 10/03/2025 - 14h33 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h33 ) twitter

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou a revogação da taxa sobre a exportação agrícola, inicialmente prevista para vigorar em março. A decisão, apoiada pela vice-governadora, visa combater a inflação dos alimentos e reduzir custos para produtores e consumidores.

Mário Povia, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, elogiou a medida e sugeriu que o Maranhão siga o exemplo, destacando a importância de manter a competitividade do Brasil e dos portos do Arco Norte. A expectativa é que o governador maranhense também reconsidere a taxa vigente no estado.