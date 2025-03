Rodovia de acesso à Ilha Barnabé será duplicada O projeto visa à implantação de novas faixas de rolamento, pontes sobre rios e restauração do pavimento, integrando com o viaduto ferroviário Conexão Porto & Indústria|Do R7 13/03/2025 - 11h39 (Atualizado em 13/03/2025 - 11h39 ) twitter

A autoridade portuária de Santos (SP) iniciou um processo licitatório para o projeto básico de readequação e duplicação da rodovia de acesso à Ilha Barnabé.

O projeto visa à implantação de novas faixas de rolamento, pontes sobre rios e restauração do pavimento, integrando com o viaduto ferroviário. A via, essencial para o transporte de granéis líquidos e inflamáveis, tem enfrentado sobrecarga devido ao aumento do fluxo e às dimensões dos veículos.

A requalificação será crucial para evitar gargalos e acidentes, garantindo o crescimento dos terminais portuários.