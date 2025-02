Secretário de Assuntos Portuários de Santos (SP) fala sobre planos da nova gestão Bruno Orlandi esteve no Conexão Porto e Indústria Conexão Porto & Indústria|Do R7 23/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h46 ) twitter

O Secretário de Assuntos Portuários de Santos (SP), Bruno Orlandi, deu mais detalhes sobre a segunda fase do projeto envolvendo o Parque Valongo, a construção do túnel Santos-Guarujá e a terceira pista do sistema Anchieta-Imigrantes.

Veja entrevista na íntegra.