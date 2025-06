Sede da Praticagem de Santos conta com museu interno com centenas de navios históricos Com planos de expansão, acervo de miniaturas pretende deixar um legado cultural para a cidade Conexão Porto & Indústria|Do R7 26/06/2025 - 20h40 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h40 ) twitter

A sede da Praticagem de Santos abriga um acervo de miniaturas navais que narram a história das navegações. Fábio Melo Fontes, presidente desde 2023, destaca o diorama do Missouri, uma obra rara que retrata a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Com planos de expansão, Fontes pretende deixar um legado cultural para a cidade e o porto, transformando a visita em uma viagem no tempo.