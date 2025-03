Segunda edição do Brasil Comex Experience acontecerá em abril Evento oferecerá uma experiência imersiva de 4 dias dedicada ao comércio exterior Conexão Porto & Indústria|Do R7 13/03/2025 - 11h41 (Atualizado em 13/03/2025 - 11h41 ) twitter

O ‘Brasil Comex Experience’ retornará a Santos (SP) para sua segunda edição, oferecendo uma experiência imersiva de 4 dias dedicada ao comércio exterior. O evento, que vai acontecer de 11 a 15 de abril, reunirá profissionais e especialistas do setor, com apoio da prefeitura de Santos e da Fundação CENEP.

A programação contará com palestras e painéis sobre temas como reforma tributária e modernização da cidade. Um dos destaques do evento será a palestra do especialista em dados Ricardo Capra.

As inscrições para o evento estão abertas, com opções de pacotes completos e participação em palestras.