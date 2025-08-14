Logo R7.com
Setor aquaviário bate recorde de movimentação no primeiro semestre de 2025

Foram 653,7 milhões de toneladas de cargas, um aumento de 0,02% em relação ao ano anterior

Conexão Porto & Indústria|Do R7

O setor aquaviário movimentou 653,7 milhões de toneladas de cargas no primeiro semestre de 2025, um aumento de 0,02% em relação ao ano anterior. Este é o maior volume registrado desde 2010. A alta foi impulsionada por cargas conteinerizadas e granéis sólidos. O Porto de Santos liderou com 67,9 milhões de toneladas, apesar de uma leve queda de 0,09%.

