Startup Day destaca inovação no setor industrial e portuário, em São Paulo Evento reuniu empreendedores e startups, como Catavento e Muito Bons Ventos, com foco em tecnologia e energia limpa Conexão Porto & Indústria|Do R7 25/03/2025 - 13h13 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h13 )

O Startup Day do Sebrae em Cubatão, São Paulo, destacou a inovação e tecnologia no setor industrial e portuário. O evento reuniu empreendedores, estudantes e profissionais, para discutir ideias e oportunidades em diversas áreas do empreendedorismo, com destaque para startups como Catavento, que desenvolve turbinas para energia limpa, e Muito Bons Ventos, que monitora o clima em tempo real.

O evento também enfatizou a importância da parceria entre empresas, universidades e institutos de pesquisa para o desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Cubatão, com seu pólo industrial, foi escolhido para sediar a primeira edição local do evento, reforçando seu papel como hub tecnológico.