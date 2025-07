Sustentabilidade: empresa cria ações entre funcionários e tem resultados positivos Unimar investe, entre outras, em energia solar e reuso de água Conexão Porto & Indústria|Do R7 25/07/2025 - 20h22 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Unimar, empresa de serviços marítimos no Porto de Santos, destaca-se por suas práticas sustentáveis. Com certificação ISO 14.000, investe em energia solar e reuso de água. A gincana verde, que evita emissões de CO2, envolve colaboradores e beneficia comunidades carentes. A iniciativa reflete o compromisso da Unimar com a sustentabilidade e a responsabilidade social.