Tarifaço de Trump ainda não afetou as atividades Porto de São Sebastião Ao contrário do Porto de Santos, não houve necessidade de antecipar embarques Conexão Porto & Indústria|Do R7 08/08/2025 - 20h11 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente do Porto de São Sebastião, Ernesto Sampaio, afirma que as tarifas impostas por Donald Trump a produtos brasileiros não afetaram as operações do porto. Ao contrário do Porto de Santos, não houve necessidade de antecipar embarques. As exportações para os EUA, como vidro e petróleo, seguem constantes, sem cancelamentos de navios previstos. A expectativa é de continuidade nas exportações.