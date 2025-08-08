Logo R7.com
Tarifaço de Trump ainda não afetou as atividades Porto de São Sebastião

Ao contrário do Porto de Santos, não houve necessidade de antecipar embarques

Conexão Porto & Indústria|Do R7

O presidente do Porto de São Sebastião, Ernesto Sampaio, afirma que as tarifas impostas por Donald Trump a produtos brasileiros não afetaram as operações do porto. Ao contrário do Porto de Santos, não houve necessidade de antecipar embarques. As exportações para os EUA, como vidro e petróleo, seguem constantes, sem cancelamentos de navios previstos. A expectativa é de continuidade nas exportações.

