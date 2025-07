Tech Vale Summit: evento em São José dos Campos (SP) debate inovações e tendências Evento oferece entrada gratuita e é promovido pela Associação dos Empresários do Vale do Paraíba Conexão Porto & Indústria|Do R7 02/07/2025 - 20h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 20h56 ) twitter

A Associação dos Empresários do Vale do Paraíba realiza o Tech Vale Summit de 23 a 25 de julho, focando em inovação e oportunidades de negócios. O evento, no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (SP), oferece entrada gratuita e é voltado para educação técnica, investimentos, novas tecnologias e ESG. Parcerias com SENAI e outras instituições visam desmistificar a tecnologia para jovens estudantes.