Tecnologia ajuda caminhoneiros a planejar melhor as viagens e a reduzir custos Mecanismo de monitoramento gera maior economia para empresas e consumidores Conexão Porto & Indústria|Do R7 24/02/2025 - 14h38 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h38 )

Com o objetivo de encontrar soluções estratégicas para otimizar o consumo de combustível e reduzir as despesas de frete, a empresa Gobrax criou um sistema de tecnologia embarcada, acoplada em caminhões, que pode gerar uma maior economia para as próprias empresas e também para o consumidor.

Com esse mecanismo de monitoramento, as transportadoras garantem um maior controle sobre os gastos, pois recebem atualizações, em tempo real, que permitem prever e até mesmo corrigir, ineficiências antes que se tornem prejuízos.