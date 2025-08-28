TECON Santos 10: Tribunal de Contas recomenda leilão sem restrições de participante A proposta inicial da Antaq previa restrições, mas o TCU optou por um leilão único Conexão Porto & Indústria|Do R7 28/08/2025 - 20h32 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h32 ) twitter

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou um modelo de leilão para o TECON Santos 10 que permite a participação de todas as empresas, evitando judicialização. A proposta inicial da Antaq previa restrições, mas o TCU optou por um leilão único. O modelo exige desinvestimento de empresas vencedoras que já operam no porto. A decisão visa aumentar a concorrência e impulsionar a economia local.