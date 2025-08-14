Transpetro utiliza drones para certificação e inova na inspeção de navios
A tecnologia melhora a segurança e reduz o tempo de parada, eliminando a necessidade de andaimes e entrada humana em espaços confinados
A Transpetro inovou ao certificar o navio João Cândido usando drones para inspecionar tanques de carga, uma estreia no Brasil. A tecnologia melhora a segurança e reduz o tempo de parada, eliminando a necessidade de andaimes e entrada humana em espaços confinados. A próxima inspeção será no navio Zumbi dos Palmares, em 2026.