Transpetro utiliza drones para certificação e inova na inspeção de navios

A tecnologia melhora a segurança e reduz o tempo de parada, eliminando a necessidade de andaimes e entrada humana em espaços confinados

Conexão Porto & Indústria|Do R7

A Transpetro inovou ao certificar o navio João Cândido usando drones para inspecionar tanques de carga, uma estreia no Brasil. A tecnologia melhora a segurança e reduz o tempo de parada, eliminando a necessidade de andaimes e entrada humana em espaços confinados. A próxima inspeção será no navio Zumbi dos Palmares, em 2026.

