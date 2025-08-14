Transpetro utiliza drones para certificação e inova na inspeção de navios A tecnologia melhora a segurança e reduz o tempo de parada, eliminando a necessidade de andaimes e entrada humana em espaços confinados Conexão Porto & Indústria|Do R7 13/08/2025 - 21h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Transpetro inovou ao certificar o navio João Cândido usando drones para inspecionar tanques de carga, uma estreia no Brasil. A tecnologia melhora a segurança e reduz o tempo de parada, eliminando a necessidade de andaimes e entrada humana em espaços confinados. A próxima inspeção será no navio Zumbi dos Palmares, em 2026.