Túnel Santos-Guarujá: licitação é lançada com as presenças de Lula e Tarcísio Projeto, aguardado há mais de um século, visa melhorar a qualidade de vida dos moradores, reduzir gargalos logísticos e promover o desenvolvimento econômico e social Conexão Porto & Indústria|Do R7 28/02/2025 - 11h40 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h40 )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançaram oficialmente o edital de licitação para a construção do túnel imerso entre Santos e Guarujá.

Com um investimento de R$ 6 bilhões, a obra promete revolucionar a mobilidade urbana na região e conectar as margens do Porto de Santos. O projeto, aguardado há mais de um século, visa melhorar a qualidade de vida dos moradores, reduzir gargalos logísticos e promover o desenvolvimento econômico e social.

O túnel, que será o maior da América Latina, permitirá a travessia em menos de dois minutos, integrando diversos meios de transporte e beneficiando milhares de pessoas diariamente.