Túnel, terminal e outros temas: ministros visitam o Porto de Santos

O leilão para definir a empresa responsável pela obra está marcado para setembro

Conexão Porto & Indústria|Do R7

Uma comitiva de autoridades esteve em Santos para conhecer o projeto do túnel entre Santos e Guarujá, que promete impactar a mobilidade urbana e o Porto de Santos. O leilão para definir a empresa responsável pela obra está marcado para setembro. Além disso, discutiu-se o leilão do terminal TECON Santos 10, previsto para dezembro, e a ampliação das hidrovias e portos no Brasil, com foco em investimentos internacionais.

