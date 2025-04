Vale do Ribeira: Sebrae-SP realiza fórum do corredor azul e debate pesca regional O objetivo é mobilizar as cidades para discutir a economia azul Conexão Porto & Indústria|Do R7 04/04/2025 - 20h31 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h31 ) twitter

O Sebrae São Paulo realizou o quinto fórum do Corredor Azul em Iguape (SP), focando no desenvolvimento da pesca e da biotecnologia. Michelle dos Santos, gerente regional do Sebrae, destacou discussões e capacitações para empresários e gestores públicos.

O evento promoveu a governança do oceano, envolvendo prefeituras e instituições. Foi assinada a adesão de cidades empreendedoras nos municípios do Lagamar, visando a semana de tecnologia e empreendedorismo azul em 2025. O objetivo é mobilizar as cidades para discutir a economia azul, preservando o mar e promovendo desenvolvimento econômico sustentável.