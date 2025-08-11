Vice-presidente fala sobre apoio do Governo à indústria durante visita em Guaratinguetá (SP)
Alckmin destacou a exclusão de setores como aviação e suco de laranja das tarifas e mencionou esforços para recuperar a Avibras
O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve em Guaratinguetá (SP) para discutir o apoio do governo federal à indústria nacional, afetada por tarifas dos EUA. Alckmin destacou a exclusão de setores como aviação e suco de laranja das tarifas e mencionou esforços para recuperar a Avibras, em crise há mais de dois anos. O governo busca fortalecer a indústria de defesa em Jacareí.