1º de abril: relembre mentiras icônicas do futebol brasileiro

Explore histórias fascinantes do futebol brasileiro que se tornaram lendárias por suas reviravoltas inesperadas. Desde o falso sequestro do jogador Somália até a quase contratação de Didier Drogba pelo Corinthians, essas narrativas destacam momentos de confusão e humor no esporte.

Descubra como anúncios precipitados e contagens de gols questionáveis, como a de Túlio Maravilha, marcaram o cenário esportivo. Reviva essas histórias que, apesar de não serem verdadeiras, continuam a ser lembradas e discutidas entre torcedores e rivais.