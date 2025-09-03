Alexandre Mattos, executivo de futebol do Santos, concede coletiva de imprensa na Vila
Ele destacou a falta de credibilidade do clube no mercado, o que dificulta contratações
O Santos anunciou a chegada de quatro novos jogadores, incluindo Adonis Frías e Alexis Duarte, para ajudar na luta contra o rebaixamento. Em coletiva, Alexandre Matos destacou a falta de credibilidade do clube no mercado, dificultando contratações. Willian Arão, contratado em julho, ainda enfrenta problemas físicos. O técnico Vojvoda tem 11 dias para preparar o time para enfrentar o Atlético Mineiro.