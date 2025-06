Ancelotti recebe últimos convocados para a estreia com seleção Brasil enfrenta o Paraguai nesta quinta-feira (5) Esporte Record|Do R7 04/06/2025 - 17h07 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h07 ) twitter

Marquinhos, capitão do PSG, acredita que Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, pode reverter o mau momento do time. Ancelotti, já apelidado de Carlinhos, impressionou atletas e torcedores com sua energia e experiência. Nesta quinta-feira (5), ele comandará seu primeiro jogo no Brasil contra o Paraguai, buscando renovar a esperança da torcida.