Após derrota histórica, diretor de futebol dos Santos pede perdão aos torcedores
Ele enfatizou o compromisso de trabalhar para recuperar a posição do Santos na tabela
Após uma derrota vergonhosa, o diretor de futebol do Santos, Alexandre Mattos, anunciou a saída de Cléber Xavier do comando técnico do clube. Mattos expressou vergonha e pediu perdão aos torcedores, destacando a necessidade de mudanças e a busca por novos profissionais no mercado. Ele enfatizou o compromisso de trabalhar para recuperar a posição do Santos na tabela e evitar que situações semelhantes se repitam.