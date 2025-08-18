Após derrota histórica, diretor de futebol dos Santos pede perdão aos torcedores Ele enfatizou o compromisso de trabalhar para recuperar a posição do Santos na tabela Esporte Record|Do R7 18/08/2025 - 15h43 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h43 ) twitter

Após uma derrota vergonhosa, o diretor de futebol do Santos, Alexandre Mattos, anunciou a saída de Cléber Xavier do comando técnico do clube. Mattos expressou vergonha e pediu perdão aos torcedores, destacando a necessidade de mudanças e a busca por novos profissionais no mercado. Ele enfatizou o compromisso de trabalhar para recuperar a posição do Santos na tabela e evitar que situações semelhantes se repitam.