Atletas de GR de São José dos Campos (SP) se destacam em competições regionais Com idades entre 12 e 13 anos, elas conquistaram pódios em todas as participações, garantindo vaga para o torneio nacional Esporte Record|Do R7 14/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h59 )

As jovens atletas de ginástica rítmica de São José dos Campos, treinadas por Raylla Pisani Borges, brilham em competições regionais. Com idades entre 12 e 13 anos, elas conquistaram pódios em todas as participações, garantindo vaga para o torneio nacional. Catarina, Lorena, Luana e Anita compartilham suas experiências e desafios nas categorias individual, trio e conjunto, destacando a complexidade dos aparelhos como a fita e o arco.