Atletas do Jacareí Rugby conquistam ouro no Pan-Americano Júnior com seleção brasileira O Brasil superou os Estados Unidos por 17 a 7 Esporte Record|Do R7 20/08/2025 - 16h26 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h26 )

Atletas do Jacareí Rugby brilharam nos Jogos Pan-Americanos Júnior em Assunção, Paraguai, conquistando a medalha de ouro no rugby Sevens feminino juvenil. Agatha Vitória, Letícia Silva e Mariana Neves integraram a equipe vencedora, com Eliel Silva na comissão técnica. O Brasil superou os Estados Unidos por 17 a 7, destacando o talento do Vale do Paraíba e da Baixada Santista.