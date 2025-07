Atletas do São José Rugby e do Jacareí são convocadas para Copa do Mundo XV Seleção brasileira disputará campeonato na Inglaterra e estreará contra a África do Sul Esporte Record|Do R7 29/07/2025 - 16h16 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h16 ) twitter

Atletas do Vale do Paraíba foram convocadas para a seleção brasileira de rugby XV, que disputará a Copa do Mundo na Inglaterra. Giovana Mamede e Letícia Medeiros, do Jacareí Rugby, e Isabel Gomes, Mariana Nicolau e Edna Santini, do São José Rugby, estão entre as selecionadas. O Brasil estreia contra a África do Sul em 24 de agosto, no grupo D, que inclui França e Itália.