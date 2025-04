Bragantino e Ceará empatam em jogo emocionante pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Partida foi realizada em Bragança Paulista e terminou em 2 a 2 Esporte Record|Do R7 01/04/2025 - 15h39 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h39 ) twitter

No emocionante confronto da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Bragantino e Ceará empataram em 2 a 2. O jogo, realizado em Bragança Paulista (SP), contou com a atuação de destaque de Pedro Raul, que marcou o primeiro gol do Ceará.

O capitão Marlon ampliou a vantagem, mas o Bragantino não desistiu. Apesar de um gol anulado de Eduardo Sasha, Eric Ramires garantiu o empate nos acréscimos, levando a torcida à loucura. Nenhum time paulista venceu na rodada inicial, mas o espetáculo foi garantido até o apito final.