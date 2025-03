Brasil se prepara para jogo decisivo contra a Colômbia nas eliminatórias Técnico Dorival Júnior mantém mistério sobre escalação, mas aposta em meio-campo reforçado e ataque veloz para enfrentar rival direto Esporte Record|Do R7 20/03/2025 - 18h43 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h43 ) twitter

A seleção brasileira realizou seu último treino no estádio Mané Garrincha antes do confronto decisivo contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Dorival Júnior não revelou a escalação titular, mas indicou que Bruno Guimarães, Gérson e Rafinha devem começar no meio-campo, com Vini Júnior, Rodrigo e João Pedro no ataque.

O Brasil busca repetir o sucesso do ano passado, quando goleou o Peru no mesmo estádio. A Colômbia, rival direto na classificação, apresenta um desafio significativo, mas Dorival Júnior enfatiza a importância de manter as funções dos jogadores como em seus clubes para garantir conforto e desempenho em campo. Além disso, os jogadores Matheus Cunha e Estêvão visitaram o Hospital da Criança, trazendo alegria aos pacientes.