Brasil vence Colômbia e avança nas Eliminatórias da Copa Vini Júnior garante vitória de 2 a 1 e coloca a seleção brasileira na segunda posição, atrás apenas da Argentina Esporte Record|Do R7 21/03/2025 - 18h23 (Atualizado em 21/03/2025 - 18h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 em um jogo emocionante das Eliminatórias da Copa, com destaque para o gol decisivo de Vini Júnior nos acréscimos. A seleção brasileira agora ocupa a segunda posição na competição, atrás apenas da Argentina.

O jogo começou com um pênalti convertido por Rafinha, mas a Colômbia empatou com gol de Luiz Dias. A vitória no final consolidou a posição do Brasil, que agora aguarda os resultados dos jogos da Argentina e Venezuela para definir a classificação.