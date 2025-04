Brasileirão 2025 começa com recorde de público na primeira rodada Jogos atraíram uma média de mais de 26 mil torcedores Esporte Record|Do R7 03/04/2025 - 15h52 (Atualizado em 03/04/2025 - 16h10 ) twitter

O Brasileirão 2025 começou com um recorde histórico de público, superando marcas de quatorze anos. A primeira rodada atraiu uma média de mais de 26 mil torcedores por jogo, com destaque para o Maracanã, que recebeu mais de 45 mil espectadores no empate entre Flamengo e Internacional.

O Vasco também esgotou ingressos em São Januário, enquanto a Arena Fonte Nova teve um dos melhores públicos para o jogo do Bahia contra o Corinthians. A expectativa é que a média de público continue crescendo, impulsionada por grandes astros que retornaram ao Brasil e pela paixão crescente dos torcedores. O Corinthians, com uma média impressionante de mais de 40 mil torcedores em 30 jogos consecutivos, promete manter o entusiasmo nas próximas rodadas.