Brasileirão com tempero estrangeiro faz sucesso nas primeiras rodadas da competição 35% dos 117 gols foram marcados por jogadores de outros países Esporte Record|Do R7 23/04/2025 - 16h09 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h09 )

O Campeonato Brasileiro se tornou um verdadeiro paraíso para jogadores e treinadores estrangeiros, com sua participação crescendo a cada ano. Nas primeiras rodadas do Brasileirão, 35% dos 117 gols foram marcados por estrangeiros, o maior número em cinco anos. Destaque para Arrascaeta do Flamengo e Vegetti do Vasco, ambos com 4 gols, e Memphis Depay do Corinthians com 3 gols.

O Palmeiras, líder do campeonato, teve todos os seus 7 gols marcados por estrangeiros. O técnico Abel Ferreira destaca a dificuldade de contratar jogadores no mercado interno devido aos altos custos, justificando a presença de estrangeiros.