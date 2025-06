Brasileirão de volta na RECORD: Fortaleza e Santos se enfrentam em duelo crucial O jogo traz memórias amargas para os santistas Esporte Record|Do R7 12/06/2025 - 16h08 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h08 ) twitter

Fortaleza recebe o Santos no Castelão em um confronto decisivo para ambas as equipes, que lutam para sair da zona de rebaixamento. O jogo traz memórias amargas para os santistas, relembrando o rebaixamento de 2023. Apesar do histórico desfavorável, a torcida santista se mobiliza para apoiar o time.