Brasileirão na Record: Corinthians e Vitória se enfrentam na Neo Química Arena Ambas as equipes foram eliminadas da Copa Sul-Americana e buscam recuperação no Brasileirão Esporte Record|Do R7 30/05/2025 - 15h53 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h57 )

Corinthians e Vitória jogam neste domingo na Neo Química Arena, com transmissão pela Record a partir das 18h. Ambas as equipes foram eliminadas da Copa Sul-Americana e buscam recuperação no Brasileirão. O Corinthians, oitavo colocado, enfrenta o Vitória, que luta para sair da zona de rebaixamento. Destaques incluem a ausência de Yuri Alberto e a presença de reforços internacionais.