Briga pela liderança do Brasileirão está acirrada e ganha mais um concorrente A vitória contra o Mirassol colocou o Bragantino empatado na liderança com o Palmeiras, à frente do Flamengo Esporte Record|Do R7 07/05/2025 - 16h12 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h12 )

A competição pelo título do Campeonato Brasileiro está intensa, com Palmeiras e Flamengo, os maiores vencedores recentes, enfrentando um novo desafiante: o Red Bull Bragantino. Com uma defesa sólida, o Palmeiras e o ataque poderoso do Flamengo são favoritos, mas o Bragantino surpreende com cinco vitórias consecutivas. A vitória contra o Mirassol colocou o Bragantino empatado na liderança com o Palmeiras, à frente do Flamengo.