CBF apresenta Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira O Brasil enfrentará o Equador e o Paraguai em junho Esporte Record|Do R7 27/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h56 )

Carlo Ancelotti foi apresentado como novo técnico da seleção brasileira e realizou sua primeira convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrentará o Equador e o Paraguai em junho. A lista inclui 25 jogadores, com destaque para Casimiro e Vinícius Júnior, mas sem Neymar. Os convocados se apresentam no dia 2 de junho.