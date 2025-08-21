Logo R7.com
Ciclismo de São José dos Campos leva 12 medalhas na quarta etapa do Valeparaibano

O técnico Felipe Fernandes destacou a importância dos pontos para os rankings paulista e brasileiro

Esporte Record|Do R7

Os ciclistas do programa Atleta Cidadão de São José dos Campos conquistaram 12 medalhas, incluindo 5 de ouro, na quarta etapa do Campeonato Valeparaibano de Ciclismo. A competição, realizada em Urbanova, foi marcada por estratégias de equipe e desempenhos notáveis. O técnico Felipe Fernandes destacou a importância dos pontos para os rankings paulista e brasileiro.

