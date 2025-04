Cléber Xavier, novo técnico do Santos, é apresentado Em coletiva de imprensa, o treinador compartilhou sua decisão de aceitar esse novo desafio Esporte Record|Do R7 30/04/2025 - 16h23 (Atualizado em 30/04/2025 - 16h23 ) twitter

Na coletiva de imprensa de apresentação ao Santos, Cléber Xavier compartilhou sua decisão de aceitar o desafio de ser o novo técnico do Peixe. Ele fala sobre sua conversa com o presidente do clube, destacando a grandeza do Santos e o potencial do projeto, mesmo diante das dificuldades atuais. Xavier também expressou satisfação em iniciar sua carreira solo em uma instituição renomada como o Santos.